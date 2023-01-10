С одним условием: Мороз не хотела разрешать дочери общаться с Собчак

Актриса рассталась с Константином Богомоловым на мирной ноте. Но подпускать близко к общему ребенку новую жену экс-мужа не спешила, считая, что та может как-то навредить наследнице.

Актриса Дарья Мороз вспомнила, как она отреагировала на знакомство дочери Анны с новой женой Константина Богомолова Ксенией Собчак. Развод супругов в 2018-м прошел мирно, но знаменитость все же опасалась, что телеведущая может как-то навредить психологическому состоянию наследницы. Поэтому Мороз поставила одно условие Богомолову.

«Я больше переживала за ее моральное здоровье. Мы поговорили с Костей об этом дважды. Все-таки ей было на тот момент девять лет. Я сказала, если ты уверен, что это твоя семья, не будет ситуации, что появилась потом другая, то окей», — призналась Мороз в беседе с Лаурой Джугелией в YouTube-шоу Fametime Tv.

При этом Мороз продолжали терзать сомнения в правильности поступка. Но со временем она поняла, что не должна лезть во взаимоотношения папы и дочери. Поэтому вскоре отпустила дочку на отдых с Богомоловым и Собчак. По возвращению домой наследницы поняла — сделала правильный выбор!

«Я на самом деле благодарна Ксении. Все проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии», — добавила актриса.

Кроме того, отношения Собчак с падчерицей стали настолько теплыми и дружескими, что телеведущая даже сделала отдельную для Анны комнату в новом загородном доме.

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