«Муж — это невыносимо!» — Собчак призналась, из-за чего ругается с Богомоловым

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Собчак рассказала о ссорах с Богомоловым из-за ковров на полу

«Муж — это невыносимо!» — Собчак призналась, из-за чего ругается с Богомоловым

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущая недавно закончила ремонт в загородном доме. На протяжении почти шести лет она усердно трудилась над дизайном. И чтобы добиться нужного результата, не раз пришлось поскандалить с любимым.

Телеведущая Ксения Собчак вместе с хвастовством об окончании ремонта в загородном доме рассказала о самой частой причине ссор с мужем Константином Богомоловым. Оказалось, в процессе обустройства нового жилья пара не раз ругалась из-за покрытия на полу.

В своем рассказе об интерьере дома знаменитость поведала, что она неравнодушна к коврам. Для нее этот символ советского быта ассоциируется с теплом и уютом. Для Богомолова же ковры на полу безвкусица.

«Мой муж Богомолов — это невыносимо! Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы, а я очень люблю ковры», — призналась Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Неизвестно, поддался ли желаниям Богомолов или знаменитость не стала считаться с мнением супруга, но в туалете все же постелила ковер. А в придачу в доме сделала тайную комнату, бассейн и баню. Также огромную гардеробную, как сказала, на зависть Филиппу Киркорову и Ольге Бузовой. Всю мебель Собчак заказывала у отечественных дизайнеров, чем теперь очень гордится.

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«Муж — это невыносимо!» — Собчак призналась, из-за чего ругается с Богомоловым

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