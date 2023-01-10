Массовое заражение гепатитом А в кафе Челябинска: что происходит внутри

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 280

В челябинском кафе после массового заражения гепатитом А меняют все оборудование

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В заведении проводятся все меры по дезинфекции, но внутрь кафе не пускают.

В Челябинске после посещения одно из восточных кафе 17 человек попали в больницу с гепатитом А. По первоначальным данным Роспотребнадзора, заражение произошло после контакта с продукцией, которую производят частные предприниматели.

Персонал пунктов питания отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А, круг контактных лиц также установлен. В сервисах люди засыпают заведение негативными отзывами, но что же происходит в самой чайхане? Это и решил узнать 5-tv.ru.

Вечером восточное кафе встретило корреспондента закрытыми дверями. Иронично, но на двери красовалась наспех сделанное объявление «Санитарный день». На стук отозвались не сразу, но вскоре дверь открыл мужчина восточной наружности. И первое, что от него услышала девушка — требование убрать камеру.

«Уберите камеру! Камеру уберите! Я строитель, я ничего не знаю!» — повысил голос мужчина и даже начал угрожать тем, что сломает телефон.

Но корреспонденту удалось смягчить агрессивный нрав мужчины и, как оказалось, он знает слишком много для обычного строителя.

«Уважаемая, еще нет фактов. Я что сказал: дополнительно устанавливаем раковину, канализацию. У нас есть просто чистые. Вот мы работаем», — отметил мужчина, показав на табличку про санитарный день.

Он подтвердил, что заведение открылось летом прошлого года, люди не жаловались не качество блюд и никто не попадал в больницу, тем более с гепатитом.

«Девушка, еще ничего не известно. Сейчас скоро адвокат будет, он будет разбираться, а нам что сказали — то и делаем. У нас тоже работа, извините», — закончил разговор строитель.

Из сообщения Роспотребнадзора также следует, что в заведении провели комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе провели заключительную дезинфекцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о массовом отравлении в дагестанском кафе.

-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на вторник, 10 января

Последние новости

7:20
Нежно обнимались: Козловский и Акиньшина вновь спровоцировали слухи о романе
7:07
Массовое заражение гепатитом А в кафе Челябинска: что происходит внутри
6:45
Не услышит вальс Мендельсона: почему Ольга Бузова не выйдет замуж
6:34
ВСУ в ЛНР понесли большие потери в новогоднюю ночь
6:19
В обход психологических травм: чем опасна косметика для детей
6:05
Стало известно, что ВСУ намеревались наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог

Сейчас читают

По всем фронтам: лучшие видео из зоны спецоперации за день
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Из артистов в террористы: какое будущее ждет поддержавшего ВСУ Артура Смольянинова
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023