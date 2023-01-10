«Вокруг люди с автоматами»: Оскар Кучера пережил страшный полет в Гоа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Оскар Кучера рассказал об экстренной посадке самолета в Индии из-за звонка о минировании

«Вокруг люди с автоматами»: Оскар Кучера пережил страшный полет в Гоа

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущий после новогодних праздников вместе с семьей отправился на отдых. Но он был омрачен еще до приземления на райском побережье.

Телеведущий Оскар Кучера вместе с семьей оказался в числе пассажиров рейса авиакомпании Azur Air, который летел из Москвы в Гоа и совершил экстренную посадку в аэропорту индийского города Джамнагар из-за возможного минирования на борту. О жутком полете и пережитых эмоциях знаменитость рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, сначала рейс задержали на более чем 17 часов по неизвестным причинам. А дальше вроде ничего не предвещало страшного. Поначалу полет проходил нормально, однако приближаясь к Гоа, командир воздушного судна сообщил — самолет вынужден экстренно сесть. При этом пилот и сам не понимал, где ему совершать посадку, но сделать это было необходимо как можно скорее.

«Жесть началась, когда мы начали выходить из самолета, вокруг люди в касках и с автоматами наперевес, потом всех посадили в автобусы по 45 человек и построили всех в одну линию. Было неприятно. Никто ничего не объяснял», — объяснил Кучера.

Дальше всех пассажиров стали обыскивать и досматривать. А после собрали в зале аэропорта и отвели поесть. При этом резко все сотрудники стали приветливыми.

«Надеемся, что бомбы на борту все же нет, а просто какой-то чудак на букву „м“ решил пошутить. Как пойдем на посадку, напишу!» — заключил телеведущий.

Действительно ли на борту была заложена взрывчатка или звонок оказался чьей-то провокацией, пока неизвестно. В посольстве России в Нью-Дели заявили, что находятся на связи с властями Индии по ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажир чуть не выпал из самолета Ан-26 в Магане после открытия двери.

-21° Атмосферное давление 777 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на вторник, 10 января

Последние новости

4:10
В посольстве России объяснили причину выхода из антикоррупционной конвенции
3:58
Чем болеет оставшаяся без волос Екатерина Варнава?
3:40
Памятник Александру Блоку в Петербурге стал камнем преткновения для горожан
3:22
«Вокруг люди с автоматами»: Оскар Кучера пережил страшный полет в Гоа
3:10
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на вторник, 10 января
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Появились доказательства того, что ВСУ готовят из детей террористов-смертников
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023