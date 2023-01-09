Пассажир чуть не выпал из самолета Ан-26 в Мадане после открытия двери

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 72

Инцидент с пассажирским самолетом Ан-26 в Мадане вызван негерметизацией кабины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Открывшаяся дверь в небе сильно испугала всех находящихся на борту воздушного судна.

У пассажирского самолета Ан-26 была техническая неисправность — негерметизация кабины. Об этом 5-tv.ru сообщила Авиакомпания «ИрАэро». Известно, что пилот вернулся на аэродром вылета и благополучно сел в 08:21 по московскому времени.

Речь идет об инциденте во время полета рейса из Магана в Магадан. Пассажиры сообщили, что в полете у самолета отвалилась дверь, у некоторых людей «сорвало шапки». Это сильно испугало присутствующих, однако в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщил 5-tv.ru пассажир Сергей Лидрик, людей посадили в аэропорт, недалеко от Якутска. Тех, кому было некуда идти — поселили в гостиницу. Гражданам обещали возобновить полет после восстановления борта.

«Мы летели в общем-то спокойно. Я второй раз летаю на Ан-26, все как должно быть: взлет, набор высоты. Минут через десять после того, как мы взлетели, как километра два набрали — резкий хлопок. Я в капюшоне сидел, в самолете холодно, когда взлетаешь. С меня капюшон сдуло, а рядом сидели люди, в самолете было человек 25, с людей шапки посдувало», — рассказал очевидец.

В том числе Сергей сообщил еще об одном пассажире, которому повезло меньше всех. Мужчина решил отстегнуть ремни безопасности и в момент случившегося — чуть не оказался на улице. Пока у других людей слетали шапки, гражданин сам рисковал последовать их примеру.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись переговоров с пилотами застрявшего в сугробе самолета.

-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Вы уверены?» — Жительница Бахмута поставила в тупик украинских журналистов
17:27
Названа «наследственная болезнь» актерской династии Янковских
17:17
«Шапки сдуло»: пассажир о ситуации на борту летевшего с открытой дверью Ан-26
17:09
Постотпускная депрессия: как вернуться к работе после каникул — советы психолога
17:00
«Кровавая присяга»: Милонов назвал реальные мотивы заявлений Смольянинова о РФ
16:51
Пассажир чуть не выпал из самолета Ан-26 в Мадане после открытия двери

Сейчас читают

В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Опозорил деда-ветерана: Кравец жестко прошлась по поведению Галкина* на концерте
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023