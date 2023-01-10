«Военные, очень страшно»: пассажиры из России застряли в аэропорту Индии

Время ожидания из-за тщательнейшей проверки багажа растянулось на часы.

Россияне развлекаются в индийском военном аэропорту города Джамнагар из-за сообщения о минировании. После шести часов полета, борт пять часов обыскивали. К самолету подгоняли спецназ и броневики. Вот, что пришлось пережить путешественникам.

«Люди с автоматами здесь повсюду ходят. Наш полет продолжался около шести часов. Было объявление очень странное капитана, о том что аэропорт Гоа нас не принимает. Приземлились мы в каком-то военном аэропорту», — рассказал пассажир Алексей.

«Индийский спецназ, несколько броневиков, огромное количество людей с автоматами. Отвезли на какую-то площадь, где все 250 человек расставили в ряд с вещами», — добавил мужчина.

«Я со слезами на глазах, военные, очень страшно», — добавила другая пассажирка Екатерина.

«Часов пять-шесть мы провели в замкнутом пространстве, сейчас нас выпустили подышать. Наш самолет стоит прямо в двух километрах отсюда. Принесли огромное количество воды, газировки всякие, сэндвичи. Народу много, тесно. Мы песенки русские поем, в принципе никто не унывает», — рассказал Алексей Иванов.

«Несколько минут назад приехал сначала один автобус, затем второй и третий. Спустя семь часов нас направляют к нашему самолету, я как понимаю, там лежит гора нашего багажа. И сейчас один из членов семьи туда приезжает, ищет багаж всей семьи, его открывают с вооруженными людьми и смотрят, что там есть. Вот такая у нас веселуха», — заключил пассажир самолета.