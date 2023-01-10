Звезда «Доярки из Хацапетовки» Осипова закрутила роман с молодым тиктокером

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Рита Миронова
Рита Миронова 150

Избраннику звезды фильмов о тяжелой женской доле недавно исполнилось 18 лет.

Звезда «Доярки из Хацапетовки» Осипова закрутила роман с молодым тиктокером

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

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Звезда российских телесериалов и мелодрам Евгения Осипова нашла женское счастье после развода с кинооператором Анатолием Симченко, с которым прожила 11 лет. Новым избранником актрисы стал 18-летний тиктокер и журналист Андрей Карпов.

Парочку заметили во время новогодних праздников на катке на Красной площади. Судя по всему, 36-летнюю Осипову ничуть не смущает внушительная разница в возрасте — пара вела себя очень по-семейному. Также на катке были дети Осиповой от первого брака.

«Евгения и Андрей вели себя как пара, держались за руки, парень ее постоянно обнимал, прицеловывал. Вместе с ними были и дети Осиповой, он и с ребятишками прекрасно играл, видно, что уже давно знакомы и дружат», — приводит Starhit цитаты очевидцев.

Несмотря на юный возраст, Андрей Карпов ведет вполне взрослую самостоятельную жизнь — в подростковом возрасте он сбежал из дома в Костроме, где его регулярно избивали, и перебрался в Москву. Сейчас Карпов работает на одном из федеральных каналов и более известен под ником Глигокен ТВ.

Евгения Осипова известна по ролям в фильмах и сериалах «Доярка из Хацапетовки», «Закрытая школа», «Карпов», «Жена по обмену», «Я заберу свою семью».

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Александр Мохов думает о разнице в возрасте с женой.

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