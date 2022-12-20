«Я полноценный муж и любовник»: Александр Мохов о разнице в возрасте с женой

|
Рита Миронова
Рита Миронова 596

Актер Александр Мохов высказался о 28-летней разнице в возрасте с женой

«Я полноценный муж и любовник»: Александр Мохов о разнице в возрасте с женой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Читайте нас в: Дзен Новости

На актрисе Ирине Огородник он женился в 2015 году, когда ему был 51 год, а ей — всего 23 года.

Актер Александр Мохов в передаче Бориса Корчевникова на «Россия-1» прокомментировал разницу в возрасте со своей женой Ириной. Она младше супруга на 28 лет.

По словам Мохова, его эта разница ничуть не смущает, потому что он еще не слишком стар и чувствует себя полноценным мужем и любовником.

«Но понимаешь, пока еще я в том возрасте, который позволят себя чувствовать во всех смыслах полноценным мужем, другом, любовником, извини меня! Я здравомыслящий человек, понимаю, что мы не молодеем, но годы покажут», — высказался актер.

На актрисе Ирине Огородник Мохов женился в 2015 году, когда ему был 51 год, а ей — всего 23 года. Ирина ради возлюбленного бросила все и переехала из Украины в Россию.

Молодость жены стимулирует актера, благодаря чему он по-прежнему находится в хорошей форме, старается соответствовать супруге.

В 2016 году жена родила Мохову сына Матвея. Всего у актера три ребенка — Семен от первого брака, Макар от второго и Матвей от третьего.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена актера Александра Мохова попала в черный список на Украине.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.35
1.74 70.62
1.84
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 декабря

Последние новости

14:20
МИД РФ: позиция ООН по расстрелу российских военнопленных неадекватна
14:11
«Это будет выжженное поле»: эксперт назвал точное время уничтожения США
13:59
Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
13:50
«Страсти больше нет»: Кудрявцева поделилась подробностями интимной жизни с мужем
13:43
Сбежавшая в Израиль Пугачева прекратила общение с композитором Зацепиным
13:31
Один человек пострадал в результате обстрела ВСУ Шебекино под Белгородом

Сейчас читают

Иммунолог Болибок: ношение масок снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз
"Смотрю на нее, и становится жалко": Алехно о трудной судьбе 5-летней дочери
Зачем хакеры пытаются завладеть учетными записями Telegram
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023