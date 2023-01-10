Челюсть отвисла: Дарья Мороз о постельной сцене Асмус и Янковского в «Тексте»

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Рита Миронова
Рита Миронова 46

Дарья Мороз назвала постельную сцену Асмус и Янковского в фильме «Текст» роскошной

Челюсть отвисла: Дарья Мороз о постельной сцене Асмус и Янковского в «Тексте»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актриса не видит в откровенных сценах ничего постыдного и, более того, сама не раз соглашалась на них во время съемок.

Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз поделилась своим мнением насчет постельных сцен в кино. В интервью Лауре Джугелии актриса заявила, что такие сцены помогают раскрыть героя.

«Не откровенные сцены ради откровенных сцен, а в общем, когда они являются сценами драматическими, которые поддерживают драматургию отношений героев. Это честно и художественно», — поделилась своим мнением актриса.

Для Дарьи Мороз съемки в откровенных сценах стали обыденностью, ведь в сериале «Содержанки» их неприлично много. Актриса научилась выходить из зоны своего комфорта, ведь, по ее словам, для артиста в этом заключается вся его профессиональная творческая жизнь.

Также Мороз отметила постельную сцену в фильме Клима Шипенко «Текст». Она призналась, что была в восторге от игры Кристины Асмус и Ивана Янковского.

«Это роскошная сцена. Я, когда увидела, открыла рот и подумала, Господи, как они смогли быть такими настоящими! В таком хорошем и высоком смысле бесстыдными. Это классно, потому что это так сложно. Настолько честно проявиться в таких сценах — это безумно сложная задача для артиста», — отметила Мороз.

К слову, после этой сцены Кристина Асмус подверглась критике со стороны публики. Фильм посчитали слишком откровенным для замужней актрисы. Досталось тогда и Гарику Харламову, над которым глумились в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регине Тодоренко было тяжело сниматься в постельной сцене во время беременности.

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Челюсть отвисла: Дарья Мороз о постельной сцене Асмус и Янковского в «Тексте»

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