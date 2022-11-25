Тодоренко о съемках постельной сцены во время беременности: «Было крайне сложно»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 4

Для звезды стал шоком новый поворот сюжета в сериале, к эротическим эпизодам она была не готова. К кому пошла за советом? Правильно — к мужу Владу Топалову!

Тодоренко о съемках постельной сцены во время беременности: «Было крайне сложно»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущая Регина Тодоренко поделилась впечатлениями от съемок постельной сцены во время беременности. Звезда сейчас буквально нарасхват: фигурное катание в шоу «Ледниковый период», рекламные и музыкальные проекты, премии, интервью… Согласие выйти на лед она дала через десять дней после рождения второго сына. А сыграть в сексуальном эпизоде сериала «Секреты семейной жизни» пришлось, будучи в положении. Подобный опыт артистка переживала впервые.

«Вот здесь абстрагироваться оказалось крайне сложно, потому что на тот момент я уже была на раннем сроке беременности, о чем никто на площадке не знал. Чтобы психологически отстраниться от этого обстоятельства, я говорила себе: «Сейчас ты не Регина, ты живешь ролью, ты не беременна», — сказала Тодоренко.

Как рассказала знаменитость журналу «Антенна-Телесемь», в первом варианте сценария не было никаких эротических моментов с участием ее героини. Эта идея пришла к авторам проекта в процессе съемок. Решение стало для Тодоренко шоком, она никак не ожидала подобного поворота и, как призналась сама, растерялась. За поддержкой и ценным советом отправилась не к коллегам по сериалам, а к мужу — певцу Владу Топалову.

Примечательно, что партнер не стал ревновать и отговаривать Регину от съемок. Именно супруг настоял на ее участии в постельной сцене, ведь раз работа требует, надо выполнять. Актерский труд сложен, приходится постоянно делать выбор — преодолевать свои страхи или отказываться от работы.

«Влад тогда сказал мне очень правильные слова: „Это твой актерский вызов, если хочешь в дальнейшем связать жизнь с этой профессией, пройдешь его, а если нет, поймешь, что не стоит идти дальше в этом направлении“», — вспомнила телеведущая.

Пара Топалова и Тодоренко вызывает восторг и умиление публики с завидной регулярностью. Знаменитости поддерживают друг друга, вместе выходят на сцену, не скрывают нежности, показывают поклонникам трогательные моменты из жизни с маленькими наследниками. Исполнитель присутствовал и при рождении младшенького, жена убедила. Сначала сомневался, а потом так воодушевился, что взял с собой и старшего сына!

Ранее, писал 5-tv.ru, на Регину Тодоренко подали в суд из-за детской книги.

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