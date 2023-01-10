Сергей Шойгу объявил о модернизации работы военкоматов

В ближайшее время в России начнется модернизация военкоматов. Об этом завил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Во время первого в 2023 году селекторного совещания в Министерстве обороны РФ, глава ведомства рассказал, как будет улучшена работа комиссариатов.

«Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Также, по словам министра, планируется сделать более эффективной реакцию ответственных структур на общественные инициативы. Сергей Шойгу отметил, что многие гражданские предложения действительно заслуживают внимания.

Комплексную модернизацию работы военкоматов проведут по поручению президента России Владимира Путина. Ранее 5-tv.ru сообщал, об оперативном решении проблем при объявлении частичной мобилизации в стране.