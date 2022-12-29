Шойгу заявил об оперативном решении проблем при частичной мобилизации

Большая часть вопросов, которые возникли при проведении частичной мобилизации, решились оперативно. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках заседания парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО).

«Нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — сказал Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что члены координационной группы должны работать результативно, подчеркнув, что подобная работа требует ежедневного внимания.

«Работа очень важна, и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», — пояснил министр.

Шойгу напомнил, что идея создания координационной группы возникла в одно время с началом частичной мобилизации.

В начале декабря президент России Владимир Путин говорил о том, что проблемы со снабжением сил в зоне СВО остаются, однако самые острые вопросы закрыты.

Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирных граждан от украинских неонацистов. Ее конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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