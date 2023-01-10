Череп с идеально круглым отверстием нашли в центре Петербурга — фото (18+)

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Игорь Рязов
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Опубликовано фото найденного в центре Петербурга черепа с идеально круглым отверстием

Череп с идеально круглым отверстием нашли в центре Петербурга — фото (18+)

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Следователи Северной столицы начали проверку из-за странной находки, намекающей на необычную смерть.

Человеческий череп с идеально круглым отверстием обнаружили в центре Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует эксклюзивные фотографии находки.

Как рассказал источник 5-tv.ru, череп нашли вечером 9 января рабочие. Они раскопали землю в Адмиралтейском районе, чтобы устранить прорыв трубы.

Череп заметили после того, как вырыли котлован с помощью экскаватор. Находка лежала на глубине около полутора метров. Сейчас ее изучают эксперты.

авыавыавыавыЧеловеческий череп с идеально круглым отверстием обнаружили в центре Санкт-Петербурга. Фото: 5-tv.ru

Проверку по факту инцидента также ведут следователи. В пресс-службе «главка» СК РФ по Петербургу сообщили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина до костей обглодал лицо пассажира метро, приняв его за робота. Жертвой молодого бездомного стал 78-летний мужчина.

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