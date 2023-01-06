Мужчина до костей обглодал лицо пассажира метро, приняв его за робота

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 668

Пострадавшему повезло — с откусанным ухом его успели госпитализировать.

Мужчина до костей обглодал лицо пассажира метро, приняв его за робота

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Michael Corcoran

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В США в штате Орегона один пассажир метро съел лицо другого пассажира, приняв того за робота. Как сообщает KPTV FOX 12 Oregon, 25-летний мужчина откусил 78-летней жертве ухо и половину лица, до самого черепа.

«Подозреваемый откусил жертве ухо и часть лица. Травма была настолько серьезной, что спасатели могли видеть череп жертвы», — сообщили в местной полиции.

Пожилого мужчину доставили в больницу. Информации о его состоянии нет.

Как стало известно, мужчина безработный и бездомный. Также по данным полиции, мужчина был под действием алкоголя и наркотиков. Сейчас он содержится под стражей без права внесения залога до следующей даты суда. Свою вину американец не признал.

Его арестовывали до этого, но не в Америке. До суда ни один процесс не доходил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грузчика в США засосало в двигатель самолета в аэропорту.

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