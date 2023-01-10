Песков: Владимиру Путину докладывают о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью журналистам о том, что Владимир Путин проинформирован о состоянии здоровья российского режиссера Никиты Михалкова.

«Естественно, президент регулярно получает информацию о состоянии его здоровья, сопереживает, желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все», — сказал Песков.

Российского режиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в больницу 5 января. Врачи диагностировали у него грипп. Известно, что 77-летний деятеля искусств находится в состоянии средней степени тяжести.

Михалков родился 1945 октября в Москве в творческой семье писателей. Первые актерские навыки он получил в студии при театре Станиславского, а после, в 1963 году, поступил в театральное училище имени Щукина. Широкую известность как актер он получил после роли в фильме «Я шагаю по Москве».

Свою режиссерскую карьеру Михалков начал в 1974 году, тогда он выпустил кинокартину «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вскоре его фильмы стали получать множество наград, в том числе, в 1995 году он выиграл Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Утомленные солнцем». Фильм «12» был удостоен «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

В 1984 году Никита Михалков получил звание народного артиста. В 1992 году он вошел в состав президиума международного фонда культуры России, а через год стал его председателем. В 1998 — председателем Союза кинематографистов.

За свою жизнь Михалков снял больше 40 фильмов, среди них также «Жестокий романс», «Вокзал для двоих», «Сибирский цирюльник» и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что известно о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова.