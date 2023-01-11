Врач объяснила, как магнитные бури вызывают образование тромбов

По мнению эксперта, влияние солнечных вспышек на здоровье людей — не миф, а вполне реальный риск.

Мощные вспышки на Солнце, которые в свою очередь провоцируют магнитные бури на Земле, могут негативно отразиться на состоянии людей с болезнями сердца и сосудов. Они способны вызывать головные боли и другие неприятные симптомы, а также образование тромбов. Такое мнение в интервью изданию «Вечерняя Москва» озвучила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как отметила врач, магнитные бури нарушают работу энергосистем, меняют маршруты миграции птиц и значительно портят жизнь чувствительным к окружающей среде пациентам кардиологов. У них повышается артериальное давление, появляются боли в области груди, ощущается резкий упадок сил, подавленность, возможны даже обмороки. В группе риска также люди с проблемами свертываемости крови.

«В организме в период магнитных бурь могут образовываться тромбы, холестериновые бляшки, а в мягких тканях могут откладываться соли кальция», — заявила Чернышова.

Доктор предупредила гипертоников и пациентов с перечисленными выше недугами внимательно относиться к прогнозам погоды и следить за календарем солнечных вспышек. На случай магнитной бури у них должны быть соответствующие препараты — их нужно принимать заблаговременно. Такие медикаменты после обследования назначает только лечащий врач, не стоит пить таблетки по советам соседей — что помогает одному, может навредить другому.

Чернышова также порекомендовала в дни активности Солнца не перенапрягаться, ограничивать физические нагрузки и отказаться от тяжелой пищи — жареного, острого, копченого, соленого и сладкого. Не стоит забывать и о питьевом режиме, в периоды магнитных бурь организму требуется больше жидкости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда сильнейшая вспышка на Солнце дойдет до Земли.