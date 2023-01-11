Цены управляющих компаний в России будет регулировать государство
«Известия»: власти проконтролируют цены управляющих компаний в России
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В стране усилят контроль за ценообразованием в сфере ЖКХ.
Для управляющих компаний России планируют установить единую стоимость ремонта и ухода за подъездами.
Как пишут «Известия», этот вопрос в 2023 году должны проработать Минстрой, ФАС и Минэкономразвития. В частности речь пойдет о ремонте, содержании лифтов и уборке в подъездах.
Сегодня стандартов обслуживания и управления домами нет, цены на услуги нередко завышены, а начисление платы за ЖКХ непрозрачно. Все УК работают по-разному и отсутствие четких стандартов приводит к тому, что люди платят одну и ту же сумму, а получают абсолютно разное качество услуг.
Зачастую, жильцы не понимают почему и за что они должны платить. В связи с этим, власти также хотят усилить контроль за ценами на обслуживание и содержание жилья.
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