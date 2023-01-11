В московском метро временно увеличен интервал движения поездов на двух ветках

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 222

Сбой произошел в утренний час пик. Сейчас движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях вводят в привычный график.

В московском метро временно увеличен интервал движения поездов на двух ветках

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Утром жителям столицы пришлось столкнуться со сбоями в работе метро — сразу на двух линиях увеличили интервалы движения поездов. Об этом сообщил дептранс Москвы.

Как уточнили в ведомстве, причиной стала проверка инфраструктуры. По словам очевидцев, поезда стояли в туннелях по полчаса без света.

Из-за проверки поезда ходили с перерывами на юге и в центре «серой» и на юге «оранжевой» линий метро. На некоторых станциях образовались огромные очереди, особенно на станциях «Нагатинская» и «Новые Черемушки».

Технический сбой удалось устранить. Специалисты уже вводят в график движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях.

«Ранее для проверки инфраструктуры из-за повышенного напряжения, поступающего с территории города на тяговые подстанции, были кратковременно увеличены интервалы движения поездов на центральном и южном участках Серпуховско-Тимирязевской, а также на южном участке Калужско-Рижской линии. После этого поезда продолжили курсировать в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе Метрополитена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых маршрутах проезда в связи с закрытием участка зеленой ветки метро.

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В московском метро временно увеличен интервал движения поездов на двух ветках

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