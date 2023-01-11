В Кремле прокомментировали успехи в зоне СВО: Достаются достаточно дорогой ценой

Российские бойцы продолжают вытеснять украинских боевиков, планомерно уничтожая их.

Об успехах военных действий на Украине станет можно говорить, как только будут выполнены задачи специальной военной операции (СВО). Об этом в рамках брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил важность тактических успехов.

«Они достаются достаточно дорогой ценой. Ценой фантастического героизма наших бойцов. Поэтому это еще один повод для гордости за тех наших ребят, которые на месте не жалеют ни своей жизни, ни своего здоровья для того, чтобы эти тактические успехи нам дарить», — сказал Песков.

Российскими военными взята под контроль вся территория Соледара Донецкой народной республики (ДНР). В городе образовался так называемый «котел», в котором проходят бои. Кроме того, в штабе территориальной обороны ДНР сообщали об освобождении поселка Подгорное в районе Соледара.

Освобождение города перережет прямой путь снабжения между Артемовском и Северском и охватит Артемовск с севера. Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с целью ликвидации неонацистов, демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.