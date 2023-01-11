Метр за метром: российские военные освободили поселок на подступах к Артемовску
Армия России освободила населенный пункт Подгорное в ДНР после Соледара
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Территория прилегает с севера к Артемовску, который расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара.
Российские войска освободили населенный пункт Подгорное в районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики Вооруженные силы России освободили Подгородное», — говорится в сообщении ведомства.
Данный поселок прилегает с севера к Артемовску, который расположен в нескольких километрах к юго-западу от Соледара, взятого ранее под контроль армией России. Соледар находится в центре оборонной линии Артемовск-Северск. Здесь боевики возвели мощные укрепления.
Контроль населенного пункта позволит перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с севера.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе по защите гражданских от неонацистов. Началу СВО предшествовали усилившиеся обстрелы мирного населения со стороны радикалов. Российскими военными освобожден ряд территорий. Конечная цель СВО — освобождение Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, каким боеприпасом армия России уничтожила опорный пункт украинских военных.
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