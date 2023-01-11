Вплоть до летального исхода: чем грозит Роману Костомарову сепсис в легких

Олимпийского чемпиона госпитализировали в отделение реанимации. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров госпитализирован в отделение реанимации с пневмонией. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал о том, что грозит спортсмену при сепсисе в легких.

Сам по себе сепсис — это осложнение пневмонии, как отметил врач, гораздо более тяжелое и опасное заболевание, потому что возбудитель инфекции может распространиться по всему организму. У Костомарова может развиться дыхательная или почечная недостаточность.

«Любое инфекционное заболевание, если его не лечить, может вызвать сепсис, то есть системный воспалительный процесс, который может утяжеляться и привести вплоть до летального исхода», — объяснил врач Овечкин.

Он также отметил, что шанс выжить при этом есть, но сказать, куда повернет болезнь, невозможно. По прогнозу врача, Костомаров может провести под аппаратом ИВЛ до месяца. Сейчас за него буквально выполняют все функции — с помощью ИВЛ он дышит, а питаться спортсмен способен только через вены.

«Если говорить об инфекционных заболеваниях, то до месяца люди лежат, и даже через месяц есть возможность восстановиться, если был должный уход, если не было дополнительных осложнений за счет того, что человек дышал не сам. Он не двигался все это время, в этот период он получает парентеральное питание, то есть через вены, не через желудок», — рассказал эксперт.

Известно, что Костомаров все новогодние праздники выступал на льду на открытом воздухе. Теперь за его жизнь борются врачи в Коммунарке.

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