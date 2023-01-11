Голикова: МРОТ действует в новых субъектах РФ с 1 января 2023 года

И сразу после совещания с президентом стало известно о том, что в новых регионах уже действует тот же минимальный размер оплаты труда, что и во всей России.

Установлен и средний прожиточный минимум: для ДНР и ЛНР — это 11 тысяч 200 рублей. В Херсонской и Запорожской областях — 11 тысяч 644 рубля.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также сообщила, что пенсии там тоже вскоре будут назначаться по российскому законодательству.