«Календарь дальнобойщика»: Волочкову умоляют одеться после новой фотосессии

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 158

Балерина Волочкова опубликовала фото топлес с отдыха на Мальдивах

«Календарь дальнобойщика»: Волочкову умоляют одеться после новой фотосессии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

У поклонников не осталось ожиданий — в этой поездке на Мальдивы эпатажная знаменитость показала поклонникам все. Всю себя и даже больше.

Балерина Анастасия Волочкова вдарила горячим контентом по январским будням заскучавших россиян, сфотографировавшись топлес на мальдивском пляже. Звезда опустилась на колени в морские волны, грудь прикрыла руками, а единственную маленькую незагоревшую часть тела — стрингами из крошечного лоскутка ткани, которым даже слезу не утрешь. Незагоревшую часть тела они прикрыли не полностью. Снимок публикует KP.RU.

Бывшая прима Большого театра известна любовью к своему телу. В свои 46 лет она стройна и спортивна, каждый день, по собственным словам, три часа практикуется в балетном классе. Потом обычно отправляется на Мальдивы и там в затейливых купальниках демонстрирует шпагат. Как рассказала знаменитость, сутки на вилле обходятся ей в четыре тысячи долларов, за все дни отпуска она потратит около пяти миллионов без учета стоимости билетов.

Баснословные расходы на роскошный отдых требуют гласности. Об «элитности» артистка говорит в каждом посте. Волочкова оперативно делится фотографиями каждого своего развлечения на Мальдивах, в основном они пляжные. И едва прикрытые одеждой. Привыкшая рассматривать все анатомические особенности звезды публика замерла от неожиданности — на этот раз приглядываться не пришлось. Белый треугольничек тела балерина с удовольствием продемонстрировала сама. Но ожидаемой похвалы не получила.

«Трусов еще меньше не нашлось?»

«Календарь дальнобойщика 1996 года»;

«Даже сценические костюмы певца Валерия Леонтьева не были такими прозрачными, как бикини Анастасии»;

«Дорого, очень элитно и очень дорого, слишком дорого и очень элитно», — смеются подписчики в комментариях.

Хотя отдых у селебрити и очень дорогой, Солнце светит всем одинаково. Под палящими его лучами нежная кожа Волочковой покрылась красными пятнами. Дорвалась, шутит знаменитость. Кроме нездорового загара и болезненных ожогов ждали балерину и другие проблемы. Гидросамолет, на котором она планировала долететь от столицы Мале до острова вышел из строя, стоило в него сесть. Но главная неудача, по слухам, произошла на личном фронте.

В канун Нового года танцовщица вовсю рассказывала журналистам о предстоящей свадьбе с кондитером, которого она сказочно окрестила Дедом Морозом. Артистка намеревалась отметить день рождения на курорте, а потом в костюме Снегурочки впервые пойти под венец в Лапландии. Но вот день идет за днем на элитном пляже, а гуляет по нему Волочкова одна. Ранее 5-tv.ru выяснял, куда пропал жених балерины.

-9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
69.02
-0.59 74.14
-0.40
Идеальный день для расставаний. Китайский совет дня на четверг, 12 января

Последние новости

3:41
Бойцы ВС РФ нашли галерею портретов Аллы Пугачевой в шахте Соледара
3:20
«Потеряла человечность»: Елена Терлеева жестко раскритиковала Яну Чурикову
3:10
Идеальный день для расставаний. Китайский совет дня на четверг, 12 января
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
2:42
Еще один националистский шаг: Зеленский хочет лишить гражданства украинцев с паспортом РФ
2:14
«Календарь дальнобойщика»: Волочкову умоляют одеться после новой фотосессии

Сейчас читают

Политолог Евсеев раскрыл главный страх Шольца
"С мужем большие проблемы": отношения Тодоренко с близким мужчиной подошли к концу
8 полезных привычек для контроля артериального давления
В 2023 году МРОТ изменится — как это отразится на зарплатах?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023