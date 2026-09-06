Выбираю зрителей: Волочкова отказалась от дуэта с SHAMAN

Анастасия Волочкова отказалась от дуэта с SHAMAN ради зрителей

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова ответила на вопрос о выборе между дуэтом с заслуженным артистом РФ, певцом SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим.ред.) и тремя благотворительными выступлениями. В беседе с корреспондентом 5‑tv.ru она обозначила, какой из вариантов считает для себя более значимым.

Балерина, не раздумывая, выбрала благотворительные концерты для зрителей вместо совместного номера с российским исполнителем.

«Три благотворительных концерта для зрителей», — твердо заявила Анастасия.

Волочкова также напомнила о масштабах своей деятельности. По ее словам, за последние 3,5 месяца ей удалось организовать 27 благотворительных концертов.

В июне артистка выражала свое желание спеть дуэтом с Дроновым. Она говорила, что совместная работа с певцом «покорит сердца многих зрителей». Кроме того, Анастасия хотела исполнить свои песни вместе с Ярославом.

Ранее Волочкова сказала, что предпочла бы Мальдивы новым отношениям с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым. При этом балерина с теплотой вспоминает роман с предпринимателем.

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