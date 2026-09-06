«Пожрать и похудеть»: Волочкова вспомнила шутку Плисецкой о мечтах балерин

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 33 0

Артистка рассказала, из чего состоит ее рацион.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Волочкова вспомнила шутку Плисецкой о мечтах балерин: пожрать и похудеть

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала о своем питании и вспомнила шутку народной артистки СССР Майи Плисецкой о постоянной борьбе балерин с весом. Этим она поделилась в беседе с 5-tv.ru.

Волочкова отметила, что с юных лет была сосредоточена на балете и поддержании формы. В девять лет она поступила в балетную академию в Санкт-Петербурге и начала строго следить за своим рационом.

«Лучше не питаться. Вы знаете, как говорила мой педагог Майя Михайловна Плисецкая: две мечты у балерины — пожрать и похудеть», — вспомнила артистка.

По словам Волочковой, сейчас ее рацион остается достаточно строгим. Она рассказала, что предпочитает простую пищу и старается не добавлять в блюда соль и сахар.

«Сейчас в моем рационе что? Салатные листья. Вот зелененький салатик, например, утром, а вечером одно яйцо всмятку. Примерно так. Или это может быть овощной супчик какой-нибудь постный», — поделилась балерина.

Она добавила, что придерживается таких привычек, поскольку ей комфортно при таком питании.

«Я не ем соль, сахар. Просто я так привыкла, я уважаю свой организм, и мне так хорошо», — отметила Волочкова.

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