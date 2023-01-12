Бойцы ВС РФ нашли галерею портретов Аллы Пугачевой в шахте Соледара

Российские военные взяли под контроль населенный пункт, оставшиеся в нем подразделения ВСУ окружены.

Галерея портретов народной артистки СССР Аллы Пугачевой была обнаружена российскими военнослужащими в одной из соляных шахт освобожденного Соледара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, он также опубликовал фото экспозиции. На них певица изображена, в том числе, с церковной свечой в руке, на фоне скульптур и в прочих житейских ситуациях. Большие полотна симметрично развешаны на стенах.

По некоторым данным, эта галерея была создана после посещения Пугачевой Соледара, а среди фотографий есть и сделанные во время того визита.

Алла Пугачева на данный момент не живет в России. В первые дни спецоперации по защите Донбасса ее супруг Максим Галкин* выступил с критикой политики Кремля, после чего вся семья улетела в Израиль. Спустя полгода певица привезла детей в Москву и отправила в школу. Но после признания мужа иноагентом она вернулась на Землю обетованную вместе с наследниками. Галкин гастролирует по миру с концертами и антироссийскими высказываниями.

Накануне стало известно о взятии под контроль российских войск всей территории Соледара. Оставшиеся в городе подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались в котле. Сейчас в населенном пункте идет зачистка с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Сообщается о колоссальных потерях в рядах ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение конфликта между Киевом и отделившимися в 2014 году республиками Донбасса. Главы атакованных территорий обратились к Москве за помощью во избежание гуманитарной катастрофы.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями СВО защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), денацификацию и демилитаризацию Незалежной, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре освобожденные земли ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей по результатам референдумов вошли в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали успехи в зоне СВО, в том числе в Соледаре.

* — признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.