Женщину вернули с того света после аварии под Армавиром
После случившегося было возбуждено уголовное дело.
Фото, видео: Telegram / 23 МВД; 5-tv.ru
Страшная авария произошла под Армавиром. Грузовик с песком на большой скорости протаранил пассажирский автобус.
Водитель самосвала пытался избежать столкновения, но под тяжестью груза затормозить не удалось. В итоге автобус с пассажирами смяло. В результате аварии, пострадали семеро человек, трое из них находятся в реанимации. Один человек погиб.
У водителя автобуса диагностирована травма позвоночника, а водитель «КАМАЗа» отделался ушибами.
Но даже в этой жуткой истории нашлось место чуду. Одна из пассажирок от полученных травм впала в кому, медики зафиксировали клиническую смерть.
Но через 10 минут женщину удалось реанимировать. Сейчас врачи борются за жизнь остальных пострадавших. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, который выехал на перекресток на красный свет.
Читайте также
67%
-0.59 74.14
-0.40
Нашли ошибку?