В России зафиксирован первый заболевший новым штаммом коронавируса «кракен»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 223

Специалисты при помощи мониторинга зафиксировали инфекцию в Пензенской области.

В России зафиксирован первый заболевший новым штаммом коронавируса «кракен»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Первый случай нового штамма коронавируса «кракен» зафиксирован на российской территории. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Уточняется, что речь идет о Пензенской области. Сейчас в стране установлена целая линейка типов штамма Омикрон, однако преобладающей остается линия ВА.5.

Также известно, что вариант «Дельта» доминировал во второй половине 2021 года и иногда его выявляли осенью 2022 года. Других штаммов в последние несколько месяцев не было зафиксировано.

Лаборатории Роспотребнадзора и других организаций продолжают мониторинг циркуляции вариантов коронавирусной инфекции в России, а также в ряде сопредельных государств.

Сейчас к системе подключены более 150 организаций, проводящих секвенирование геномов коронавируса. Ранее 5-tv.ru писал о том, как бороться с новым штаммом коронавируса «кракен».

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