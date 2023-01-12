Проспится — вернется: пропавший блогер Тяпа может скрываться у друзей

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 31

Пропавший блогер Тяпа может скрываться у друзей и выпивать

Проспится — вернется: пропавший блогер Тяпа может скрываться у друзей

Фото: Кадр из сериала «Зема»

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По сообщениям знакомых, такие прецеденты с актером уже случались. Только ранее семья не обращалась с заявлением.

За здоровье пропавшего блогера Тяпы (Артем Бординов) переживают его родственники. По данным 5-tv.ru, 29-летний мужчина поругался с супругой и ушел из дома хлопнув дверью. Как сообщил источник, знаменитость был, предположительно, уже пьяный. Из дома он направился на работу. Возможно, там он мог принять запрещенные вещества, а ближе к утру ушел в неизвестном направлении.

Предполагается, что Бординов может гостить у друзей или знакомых и выпивать. Подобные «пропажи» уже случались и раньше, однако об этом не заявляли. Родные опасаются, что Тяпа может потерять сознание и замерзнуть насмерть, находясь под воздействием алкоголя и запрещенных веществ.

Накануне стало известно, что участник Высшей лиги КВН не выходит на связь двое суток. К розыску подключились волонтеры. Также сообщалось, что причиной ссоры с женой стала постельная сцена в сериале «Зема». К правоохранителям обратилась супруга артиста. Блогера ищут третьи сутки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из российских знаменитостей перестал выходить на связь.

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Проспится — вернется: пропавший блогер Тяпа может скрываться у друзей

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