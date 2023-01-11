Звезда КВН и сериала «Зема» Бординов пропал после ссоры с женой из-за постельной сцены

Актер Артем Бординов, известный по роли Тяпы в веб-сериале «Зема» и выступлениям в высшей лиге КВН, пропал в Пензе после ссоры с женой из-за съемок в постельной сцене. Об этом сообщило издание «Столица 58».

«Креативный продюсер компании Артур Магасумов пояснил, что сцена, действительно, получилась слишком откровенной и довольно реалистичной <…> Ссоры в семье начались после премьеры фильма», — пишет портал.

В пресс-службе компании «Пензфильммаш» добавили, что Артем Бординов поругался с женой в ночь на 9 января. Тогда же он ушел из дома и больше не выходил на связь. На следующий день супруга актера написала заявление в полицию о его исчезновении.

Поиском Артема Бординова в Пензе занимаются волонтеры, коллеги из компании «Пензфильммаш» (в офисе которой его видели в последний раз) и полицейские.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артем Бординов не выходит на связь больше двух суток. Зрители также могут его знать по выступлениям в КВН в составе команды «C.У.Р.A» и YouTube-каналу «Тяпа».