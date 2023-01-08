Переобулась? Ани Лорак отказалась от русского языка и перестала выходить на связь

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 91

Ани Лорак вслед за Лаймой Вайкуле отказалась от русского языка после Нового года

Переобулась? Ани Лорак отказалась от русского языка и перестала выходить на связь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В канун праздников знаменитость появилась в Москве, чем вызвала шквал обвинений в лицемерии.

Ани Лорак перестала выходить на связь после отказа от русского языка. Недавно она обратилась к своим поклонникам в соцсетях на украинском языке, сообщив, что ее брат на Украине провел Новый год в бомбоубежище.

Публика осудила певицу, ведь ранее в декабре она уже публиковала обращение в соцсетях, где заявляла, что поддерживает Россию. Теперь отказ Лорак от русского языка вызвал волну хейта в ее сторону.

К слову, сама артистка из Украины, но почти всю жизнь жила и работала в России. Поклонники из РФ обвинил Ани Лорак в лицемерии, считая, что она побоялась сразу раскрывать свою позицию, чтобы благополучно провести многочисленные новогодние корпоративы.

Остались недовольны и украинские поклонники. В комментариях они писали, что не могут простить Лорак за то, что она много лет работала в России, и попросили больше не публиковать в своих соцсетях обращения на украинском языке.

После обрушившейся ненависти со стороны и российских, и украинских поклонников Ани Лорак снова пропала с радаров. Известно, что сейчас она находится в Москве, но в ближайшее время собирается улететь в отпуск за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак впервые объяснила причину своего затяжного молчания.

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