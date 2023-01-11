Известный КВНщик и блогер Тяпа перестал выходить на связь

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Игорь Рязов
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К поиску знаменитости присоединились волонтеры. Артем Бородинов не выходит на связь двое суток.

Известный КВНщик и блогер Тяпа перестал выходить на связь

Фото: Кадр из сериала «Зёма»

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Актер Артем Бородинов, известный по выступлениям в Высшей лиге КВН в составе команды «C.У.Р.A» и YouTube-каналу «Тяпа», двое суток не выходит на связь с родственниками. В Пензе начались его поиски, сообщает местный портал 1PNZ.ru.

«Волонтеры местного поискового отряда начали розыск 30-летнего жителя Пензы — Артема Николаевича Бординова, пропавшего 9 января», — говорится в публикации.

Рост КВНщика — 175 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы темные, носит бороду и усы. Одет был в синюю куртку, серые штаны и черные сапоги-дутики. На голове черная шапка.

Артему Бординову 29 лет. Он родился в Пензе, там же поступил в университет архитектуры и строительства. Во время учебы играл в КВН, добрался до выступлений в Высшей лиге.

Затем завел канал на YouTube, в котором публикует юмористический контент. Многие узнали Артема Бординова именно в качестве блогера Тяпы. В 2017 году стал актером, исполнив роль Тяпы в веб-сериале «Зема».

Постоянно проживает в Пензе, там же нередко выступает в роли ведущего на корпоративах и свадьбах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак отказалась от русского языка и перестала выходить на связь.

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