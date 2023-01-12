Оскандалившаяся авиакомпания «Азур Эйр» попала под уголовное преследование

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Следствие считает, что топ-менеджеры бренда дали многомиллионную взятку одному из чиновников Росавиации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yury Kirsanov; 5-tv.ru

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Крупнейший чартерный перевозчик в России «Азур Эйр» вновь попал в скандал. Руководство авиакомпании подозревают в даче особо крупной взятки.

Следствие считает, что летом 2021 года топ-менеджеры бренда оформили путевку в Турцию со скидкой почти в пять миллионов для начальника одного из управлений Росавиации. Чиновник, кстати, оставил должность в ведомстве прошлой весной и тоже на фоне подозрений в коррупции.

Находясь на посту, он мог повлиять на результаты проверки «Азур Эйр», которая выявила ряд нарушений. Если подозрения следствия подтвердятся, виновным грозит срок до 15 лет.

Компания уже второй раз за неделю попадает в ленты новостей. В понедельник самолет «Азур Эйр» был экстренно посажен по пути в Индию из-за сообщения о взрывчатке. Пассажиры девять часов провели на закрытой военной авиабазе.

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Оскандалившаяся авиакомпания «Азур Эйр» попала под уголовное преследование

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