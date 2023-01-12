Самый невезучий рейс: в самолете «Аэрофлота» произошли драка, роды и поломка

Как рассказала одна из пассажиров самолета Boeing 777, летевшего из Бангкока в Москву, из-за серии казусов в ее путешествие добавилась поездка в Узбекистан.

Почти сутки продлились приключения пассажиров самолета Boeing 777 «Аэрофлота», летевшего из бангкока (Таиланд) в Москву. По данным очевидцев, из-за целой серии экстренных ситуаций — драка, роды и технические неисправности — рейс приземлился в Самарканде, где сейчас путешественники ждут отправки домой двумя резервными воздушными суднами меньшей вместимости. Так пообещали представители авиакомпании.

По словам свидетелей, вылет из Бангкока произошел с опозданием в 2,5 часа. Первые три часа полета были спокойными, после чего началось неладное. Сначала экипаж объявил, что одному из пассажиров необходима медицинская помощь, стали искать врача. Оказалось, на борту развязалась драка, в которой, в том числе, пострадала стюардесса.

Как рассказали «Известиям» летевшие из Таиланда туристы, в обсуждениях озвучивалось также повреждение обшивки самолета, а потом пошли разговоры о родах — у женщины на шестом месяце беременности в результате стресса от драки начались схватки. Следившая за картой полета очевидица отметила, что курс на Самарканд был взят резко, видимо, капитану борта пришлось принимать решение быстро. Зато, говорит, из окна полюбовались на Гималаи.

После посадки пришлось еще три часа просидеть в самолете — пока пострадавших не сняли с борта с их багажом и не отправили в больницу. Экипаж неоднократно извинился за неудобства и экстренную смену курса, объясняя ситуацию так: «Пассажиру нужна срочная медицинская помощь». Компания туристов подобралась спокойная, никаких скандалов и громких возмущений. В Самарканде, что оказался вовсе не солнечным, а морозным (-20°), люди были одеты легко, ведь вылетели из жаркого лета.

По словам собеседницы «Известий», несмотря на холод и прочие неудобства, авиакомпания организовала комфортный простой в Узбекистане. Теплыми автобусами пассажиров доставили в гостиницу Hilton Garden Inn, накормили в аэропорту и в номерах, багаж, правда, пока не вернули, обещают утром. Как и паспорта, которые забрали для оформления проживания сотрудники отеля. В документах туристов уже стоят штампы о въезде в Узбекистан.

Представители «Аэрофлота» подчеркнули, что все условия для невезучих путешественников созданы согласно нормам законодательства, ближайшими регулярными рейсами они отправятся в Москву.

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