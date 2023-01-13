Вывозили даже туалетную бумагу: как ВСУ мародерствовали в Соледаре

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 18

Житель Соледара: боевики взламывали дома и вывозили из города бытовую технику и ценные вещи

Вывозили даже туалетную бумагу: как ВСУ мародерствовали в Соледаре

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

У радикалов уже нет пути назад, они поступились всевозможными принципами.

Всю бытовую технику и личные вещи покинувших Соледар жителей вывезли из города Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал местный житель Сергей Кузин.

«У меня есть знакомая, которая выехала на Украину… На территории Украины ломбардов больше, чем продуктовых магазинов. И там много техники именно с Донбасса», — пояснил собеседник агентства.

Также мужчина подчеркнул, что боевики вывозили на гражданских машинах абсолютно все, включая туалетную бумагу. Выламывали ворота и двери.

«Двоих поймали у соседа, они выломали окно, залезли в дом, собрали уже все ценное, и тут мы пришли с отцом. А они нам сказали, что позицию ищут», — подытожил Кузин.

Соледар, по сообщению Минобороны РФ, был блокирован российскими десантниками с южной и северной частей города, а позже появилась информация о его освобождении. Сейчас гражданских размещают в Шахтерске. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин говорил, что после освобождения Соледара кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, защищая мирное население от неонацистов в рамках демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как беженка из ДНР оценила героизм бойцов РФ.

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