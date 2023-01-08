«У него здесь дети!» — Довлатова разнесла Смольянинова за желание оставить от России пепел
Довлатова напомнила желающему уничтожить Россию Смольянинову о живущих в Москве его детях
Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Радиоведущая не смогла подобрать приличных слов, чтобы описать поступки знаменитого российского актера.
Сбежавший из РФ актер Артур Смольянинов продолжает делать антироссийские выпады в сторону вскормившей его страны. В недавнем интервью звезда «9 роты» заявил, что хочет уничтожить землю, на которой растут и живут его дети. Более того, знаменитость был бы рад воевать за Украину. Радиоведущая Алла Довлатова в беседе с 5-tv.ru отреагировала на слова Смольянинова и подобрала ему подходящую характеристику.
По словам артистки, она не следит за теми, кто одобряет или не одобряет политику России, однако высказывание Смольянинова повергло ее в шок. По словам Довлатовой, абсолютно нормальная гражданская позиция — это поддержка своего государства. Люди отдают жизни и проливают кровь за мир, и это должно быть ценно.
«Человек родился не на Западной Украине, вырос там, а потом приехал сюда просто зарабатывать, заниматься выкачкой ресурсов из нашей страны. А, человек, родился в России, все получил, играл такие роли героических ребят, пацанов в „9 роте“ играл. У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один „радиоактивный пепел“. Ну кто это после этого?» — возмутилась Алла Довлатова.
Радиоведущая не смогла найти приличных слов, чтобы описать персону Смольянинова и его поступки. По словам Довлатовой, такие ругательства как «подонок, мерзавец и предатель» были бы слишком мягкими в данной ситуации.
Артистка объясняет поведение Смолянинова отсутствием должного воспитания. Она вспомнила пример из истории, который прекрасно демонстрирует настоящую любовь к родине.
«У Царевича Алексея, сына Николая Второго, когда ему было четыре года, спросили, кого он любит больше всего на свете. Ребенок на первое место поставил Бога. „А на втором месте?“, спросили его и думали, что он скажет — маму или папу. А он сказал: страну свою, народ, отечество», — заключила рассказ Довлатова.
Радиоведущая в завершение подчеркнула: если человек бросает отечество, то он бросить и мать, и жену, и детей. По ее словам, ниже предательства родины «падать некуда».
Ранее 5-tv.ru писал, что Шахназаров назвал лицемером «жаждущего стрелять» беглого Смольянинова.
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