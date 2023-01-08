«У него здесь дети!» — Довлатова разнесла Смольянинова за желание оставить от России пепел

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 124

Довлатова напомнила желающему уничтожить Россию Смольянинову о живущих в Москве его детях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Радиоведущая не смогла подобрать приличных слов, чтобы описать поступки знаменитого российского актера.

Сбежавший из РФ актер Артур Смольянинов продолжает делать антироссийские выпады в сторону вскормившей его страны. В недавнем интервью звезда «9 роты» заявил, что хочет уничтожить землю, на которой растут и живут его дети. Более того, знаменитость был бы рад воевать за Украину. Радиоведущая Алла Довлатова в беседе с 5-tv.ru отреагировала на слова Смольянинова и подобрала ему подходящую характеристику.

По словам артистки, она не следит за теми, кто одобряет или не одобряет политику России, однако высказывание Смольянинова повергло ее в шок. По словам Довлатовой, абсолютно нормальная гражданская позиция — это поддержка своего государства. Люди отдают жизни и проливают кровь за мир, и это должно быть ценно.

«Человек родился не на Западной Украине, вырос там, а потом приехал сюда просто зарабатывать, заниматься выкачкой ресурсов из нашей страны. А, человек, родился в России, все получил, играл такие роли героических ребят, пацанов в „9 роте“ играл. У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один „радиоактивный пепел“. Ну кто это после этого?» — возмутилась Алла Довлатова.

Радиоведущая не смогла найти приличных слов, чтобы описать персону Смольянинова и его поступки. По словам Довлатовой, такие ругательства как «подонок, мерзавец и предатель» были бы слишком мягкими в данной ситуации.

Артистка объясняет поведение Смолянинова отсутствием должного воспитания. Она вспомнила пример из истории, который прекрасно демонстрирует настоящую любовь к родине.

«У Царевича Алексея, сына Николая Второго, когда ему было четыре года, спросили, кого он любит больше всего на свете. Ребенок на первое место поставил Бога. „А на втором месте?“, спросили его и думали, что он скажет — маму или папу. А он сказал: страну свою, народ, отечество», — заключила рассказ Довлатова.

Радиоведущая в завершение подчеркнула: если человек бросает отечество, то он бросить и мать, и жену, и детей. По ее словам, ниже предательства родины «падать некуда».

Ранее 5-tv.ru писал, что Шахназаров назвал лицемером «жаждущего стрелять» беглого Смольянинова.

Тема:
Спецоперация
8 янв
Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 50 российских военных
8 янв
Накачивали без мозгов: военный эксперт объяснил уничтожение ВСУ своей же авиации
8 янв
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
8 янв
Две ТЭС получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ в ДНР
8 янв
Рано хоронили: танки доказали эффективность в ходе СВО и начали применяться по-новому
8 янв
Цветок возмездия: воинскую часть ВСУ уничтожили минометом «Тюльпан»
8 янв
Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29
8 янв
Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры
8 янв
В США осознали готовность России довести спецоперацию до успешного финала
7 янв
Военный эксперт: Зеленский показал, «чем» является, отказавшись от перемирия
-15° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:44
Итоги новогодних праздников: россияне активно путешествовали по стране
21:28
Таиланд ограничивает въезд в страну для туристов
21:14
«Подумали, что землетрясение» — хроника взрыва газа в Хасавюрте
20:56
СБУ готовит провокацию с «расстрелом» мирных жителей Харьковской области
20:42
«Скорая помощь» приехала на вызов к Бари Алибасову
20:36
«У него здесь дети!» — Довлатова разнесла Смольянинова за желание оставить от России пепел

Сейчас читают

Переобулась? Ани Лорак отказалась от русского языка и перестала выходить на связь
«Лучше отлежаться»: врач прокомментировала срочную операцию Соколовского и ее последствия
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
SHAMAN объяснил причину отсутствия до сих пор первого альбома

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023