Шахназаров назвал лицемером «жаждущего стрелять» в русских солдат Смольянинова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 520

Публицист предсказал некогда популярному российскому актеру скорый профессиональный крах и безвестность на чужбине.

Шахназаров назвал лицемером «жаждущего стрелять» в русских солдат Смольянинова

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Публицист и телеведущий Михаил Шахназаров отреагировал на очередные антироссийские выпады отсиживающегося в Латвии актера Артура Смольянинова, уличив его в лицемерии.

Недавно беглый артист публично заявил, что готов выступить с оружием в руках на стороне Украины и стрелять в своих идеологических противников, даже если среди них будут его бывшие друзья и коллеги. В числе таковых Смольянинов назвал осетинского актера Сослана Фидарова, с которым он снимался в «9 роте» и который недавно посетил зону спецоперации с гуманитарным грузом и подарками для российских бойцов.

В свою очередь Шахназаров напомнил, что «лицедей Артур Смольянинов, жаждущий стрелять в русских солдат и своих бывших друзей», является попечителем детского благотворительного фонда «Подари жизнь».

«Оцениваете уровень лицемерия? Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов», — написал публицист в Telegram.

Шахназаров добавил, что вскоре россияне станут свидетелями публичных истерик Смольянинова из-за профессиональной невостребованности в Латвии. Телеведущий уверен, что стать своим в культурной и общественной среде балтийской республики актер, несмотря на всю свою оголтелую антироссийскую риторику, не сможет.

«Ждем скорых истерик Смольянинова. В Латвии его и начинкой для ростовой куклы не возьмут без знания латышского. Ждем-с», — заключил Шахназаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что астролог Тамара Глоба предрекла дальнейшую эмиграцию недовольных российской политикой артистов вплоть до 2025 года.

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