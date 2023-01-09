«Наша страна очищается»: Манучаров предложил не пускать Смольянинова в Россию
Вячеслав Манучаров предложил запретить Смольянинову въезд в РФ
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Коллеги звезды «9 роты» ополчились против него после негативных высказываний о родной стране.
После заявлений актера Артура Смольянинова о готовности стрелять в русских солдат в его сторону полилась волна хейта и осуждений со стороны коллег. Не остался равнодушен к скандалу и Вячеслав Манучаров. Он предложил запретить предателю въезд в Россию и дать стране окончательно очиститься.
«Процесс этот неприятный, как диарея, но необходимый с точки зрения здоровья. <…> И этому можно только радоваться. А чтобы избежать повторного отравления такими, как Смольянинов, было бы правильным, как мне кажется, подумать о лишении гражданства и запрете въезда в страну», — рассуждает актер.
Помимо желания «стрелять по русским», Смольянинов сказал, что не пожалеет о России, если она покроется радиоактивным пеплом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.
Громкие заявления Смольянинова вызвали бурю критики со стороны российских знаменитостей. Сослан Фидаров призвал артиста перестать врать публике, телеведущий Михаил Шахназаров назвал его лицемером, а Алла Довлатова и вовсе не смогла подобрать приличных слов, комментируя ситуацию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин назвал желающего уничтожить Россию Смольянинова нездоровым человеком.
- 9 янв
- «Кровавая присяга»: Милонов назвал реальные мотивы заявлений Смольянинова о РФ
- 9 янв
- Второй Мариуполь: эксперт объяснил сложность и важность освобождения Артемовска
- 9 янв
- Выбивали зубы, били, пытали током: российские пленные сообщили о зверствах ВСУ
- 9 янв
- ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
- 9 янв
- «Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм
- 9 янв
- Песков назвал «уткой» данные о «корейском сценарии» для Украины
- 9 янв
- Боевики Украины повально бегут из Соледара по приказу руководства
- 9 янв
- Российские военные после украинского плена: «Снова чувствуем себя людьми»
- 9 янв
- Прорыв обороны: военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского
- 9 янв
- Военные ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий
Читайте также
77%
-1.64 75.66
-0.42
Нашли ошибку?