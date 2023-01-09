«Наша страна очищается»: Манучаров предложил не пускать Смольянинова в Россию

|
Рита Миронова
Рита Миронова 268

Вячеслав Манучаров предложил запретить Смольянинову въезд в РФ

«Наша страна очищается»: Манучаров предложил не пускать Смольянинова в Россию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Коллеги звезды «9 роты» ополчились против него после негативных высказываний о родной стране.

После заявлений актера Артура Смольянинова о готовности стрелять в русских солдат в его сторону полилась волна хейта и осуждений со стороны коллег. Не остался равнодушен к скандалу и Вячеслав Манучаров. Он предложил запретить предателю въезд в Россию и дать стране окончательно очиститься.

«Процесс этот неприятный, как диарея, но необходимый с точки зрения здоровья. <…> И этому можно только радоваться. А чтобы избежать повторного отравления такими, как Смольянинов, было бы правильным, как мне кажется, подумать о лишении гражданства и запрете въезда в страну», — рассуждает актер.

Помимо желания «стрелять по русским», Смольянинов сказал, что не пожалеет о России, если она покроется радиоактивным пеплом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Громкие заявления Смольянинова вызвали бурю критики со стороны российских знаменитостей. Сослан Фидаров призвал артиста перестать врать публике, телеведущий Михаил Шахназаров назвал его лицемером, а Алла Довлатова и вовсе не смогла подобрать приличных слов, комментируя ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин назвал желающего уничтожить Россию Смольянинова нездоровым человеком.

Тема:
Спецоперация
9 янв
«Кровавая присяга»: Милонов назвал реальные мотивы заявлений Смольянинова о РФ
9 янв
Второй Мариуполь: эксперт объяснил сложность и важность освобождения Артемовска
9 янв
Выбивали зубы, били, пытали током: российские пленные сообщили о зверствах ВСУ
9 янв
ВС РФ уничтожили две польские САУ Krab и две гаубицы «Акация» ВСУ
9 янв
«Психиатру его показать»: Пригожин посоветовал Смольянинову подлечить патриотизм
9 янв
Песков назвал «уткой» данные о «корейском сценарии» для Украины
9 янв
Боевики Украины повально бегут из Соледара по приказу руководства
9 янв
Российские военные после украинского плена: «Снова чувствуем себя людьми»
9 янв
Прорыв обороны: военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского
9 янв
Военные ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий
-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Вы уверены?» — Жительница Бахмута поставила в тупик украинских журналистов
17:27
Названа «наследственная болезнь» актерской династии Янковских
17:17
«Шапки сдуло»: пассажир о ситуации на борту летевшего с открытой дверью Ан-26
17:09
Постотпускная депрессия: как вернуться к работе после каникул — советы психолога
17:00
«Кровавая присяга»: Милонов назвал реальные мотивы заявлений Смольянинова о РФ
16:51
Пассажир чуть не выпал из самолета Ан-26 в Мадане после открытия двери

Сейчас читают

В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Опозорил деда-ветерана: Кравец жестко прошлась по поведению Галкина* на концерте
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023