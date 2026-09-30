«Это дает энергию»: что помогает актеру Филимоненко создать забавного персонажа

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 26 0

Настраиваться на работу в комедийном жанре нужно по-особенному.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актер Филимоненко: просмотр комедий помогает создать смешного персонажа

Просмотр комедий помогает создать забавного персонажа. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал актер Игорь Филимоненко на премьере фильма «Царевна Несмеяна».

Артист отметил, что настраиваться на роль в смешном кино нужно не так, как на работу в других жанрах. Самое сложное — это вжиться в роль. Для этого у него есть свой лайфхак.

«Я смотрю как раз комедийные фильмы, которые существуют и в российском кино, и в зарубежном. И вот это дает мне такую энергию для того, чтобы в кадре быть именно тем смешным царским поваром, которого вы увидите сейчас в картине», — отметил Филимоненко.

Он не единственный актер, который вдохновляется и настраивается на работу, обращаясь к различным кинокартинам. Например, один его известный и медийный коллега в своем вагончике практически всегда включает один и тот же мультфильм. Имя актера, как и название мультфильма, Филимоненко озвучивать не стал. Но отметил, что эта, по его словам, известная иностранная анимационная лента помогает данному артисту правильно настроиться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для актрисы Александры Кузенкиной самое главное в комедийном артисте — энергия, тот настрой, с которым актер выходит на сцену или встает перед камерой.

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