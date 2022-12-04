Школьницу из Подмосковья заподозрили в кровавом убийстве шестилетнего брата

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 126

Назначены необходимые экспертизы, которые помогут разобраться в произошедшем и установить истинного виновника трагедии.

Школьницу из Подмосковья заподозрили в кровавом убийстве шестилетнего брата

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

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В Московской области родители обнаружили дома окровавленное тело шестилетнего сына. Трагедия произошла 3 декабря.

Как сообщил источник 5-tv.ru, родители оставили сына дома с 14-летней сестрой, которая должна была за ним присматривать. Когда ночью взрослые вернулись, они нашли мертвого сына в кровати. Правоохранительные органы полагают, что с мальчиком могла расправиться его старшая сестра.

«Подтвердить или опровергнуть это можно будет после расследования», — отметил источник.

Следственные органы уже начали проверку. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято решение.

Подобная история произошла этой осенью в Саратове — там 14-летнюю девочку арестовали по делу о жестоком убийстве сестры. Труп десятилетнего ребенка 13 октября обнаружила мать девочек, когда вернулась после работы домой. Тело лежало в квартире с многочисленными ножевыми ранениями и следами посттермического воздействия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Хабаровском крае отчим изнасиловал и зарезал падчерицу. Мужчина напал и на вернувшуюся домой жену, заставшую его в момент надругательства над дочкой.

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