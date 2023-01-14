Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Предварительно, женщина нарушила правила обгона и влетела в общественный транспорт.

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе

Фото: www.globallookpress.com / Harry Haertel via www.imago-imag

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В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе Кемерово-Новосибирск умерли пять человек. Водитель и четверо пассажиров легковушки погибли на месте. О пострадавших пассажирах автобуса не сообщается.

Из сообщения полиции Кузбасса следует, что водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» нарушила правила обгона, двигаясь со стороны Кемерово, и не справилась с управлением. В результате чего произошло столкновение с автобусом, который двигался навстречу. 

На момент столкновения в средстве общественного транспорта находилось 12 пассажиров, информация об их обращении за медицинской помощью отсутствует.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства ДТП и работает на месте аварии. Движение на трассе полностью остановлено.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская семья чудом выжила в страшной аварии в Костроме. С ехавшей навстречу фуры слетела глыба льда и пробила лобовое стекло. Водитель машины резко затормозил, и вся семья могла вылететь в кювет.

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