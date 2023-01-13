Пункт назначения по-российски: семья чудом выжила в ДТП в Костроме

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Глыба льда от фуры пробила лобовое стекло легковушки в Костроме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oskar Eyb; 5-tv.ru

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Водитель большегруза с места происшествия уехал, вероятно, даже не подозревая о случившемся.

Для семьи из Костромы поездка за город едва не превратилась в сюжет фильма ужасов. С ехавшей навстречу фуры слетела глыба льда, которая пробила лобовое стекло легковушки. Удар был настолько неожиданным, что водитель машины, где ехали дети, едва успел затормозить и не вылететь в кювет.

Находившегося за рулем мужчину и его трехлетнюю дочку серьезно ранило осколками. Водитель фуры с места происшествия уехал, вероятно, даже не подозревая о случившемся.

Не менее остросюжетная авария произошла в Ленобласти. Там на трассе с ледяной кашей рейсовый автобус столкнулся с мини-вэном, а затем, проскользив по встречной полосе, завалился набок на обочине. Автор этих кадров показал чудеса реакции, благодаря которой сам избежал столкновения. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Выбраться из перевернутой маршрутки пассажирам помогли водители проезжавших мимо машин.

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