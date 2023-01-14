Страшно красива: Долина ужаснула и умилила поклонников новой внешностью

Знаменитость встретила минувшую пятницу в черном и с жутким макияжем. Что случилось в жизни звезды?

Певица Лариса Долина в очередной раз удивила подписчиков умением экспериментировать над своей внешностью. На этот раз фурор в соцсетях вызвал не откровенный образ знаменитости: никакого декольте, лосин, короткого платья — крупным планом лицо звезды с боевым раскрасом. Черные веки буквально сливаются с бровями, черным оттенены даже виски и щеки эстрадной дивы.

Как оказалось, в таком образе джазовая певица решила встреть пятницу, 13-е, которая выпала накануне Старого Нового года. И на снимке не просто женщина в черном.

«Встречаем зловещую пятницу, 13-е. Привет от кровожадной миссис Лаветт!!!» — пояснила Долина.

Известно, что эту роль артистка примерила еще два года назад в театре на Таганке, в мюзикле «Суини Тодд. Маньяк-цирюльник с Флит-стрит». А мисс Лаветт — хозяйка лондонского кафе и сообщница главного злодея постановки. Как рассказывает издание dni.ru, знаменитость настолько блестяще вошла в образ, что сами зрители пугались и шарахались.

И вот певица решила повторить эксперимент и показала афишу спектакля. Правда, и на этот раз нагнала жути в сетях, а некоторых пользователей кровожадная миссис очень даже умилила.

«Изыди, сатана!»;

«Я напугалась, ведьма, ужас»;

«Ой, боюсь, боюсь»;

«Она не кровожадна!!! Она прекрасна! По-своему добра», — поделились впечатлениями подписчики.

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