Последняя встреча с королевой: кого сыграла Инна Чурикова перед смертью

Последняя роль артистки была настолько запоминающейся, что войдет в историю.

Сегодня все деятели культуры вспоминают Инну Чурикову и ее лучшие выходы на театральную сцену. Однако немногие знают о том, что самый последний раз, когда легендарную артистку видели на любимой сцене, была премьера спектакля ее мужа Глеба Панфилова «Ауденция» в 2019 году, пишут dni.ru.

Спектакль, где Чурикова сыграла королеву Елизавету II состоялся 25 апреля в театре им. Вахтангова. С 2017 года спектакль шел в театре Наций. Это был по-настоящему великий выход Инны Чуриковой на сцену.

«Ей удалось передать всю гамму чувств — смятение, негодование, робость, растерянность, восторг, страх. Она была точна и аристократична в каждом жесте, в каждой фразе, показывая характер и монарха, и простого человека», — говорится в сообщении.

В своей последней роли на сцене артистка показала путь королевы: от робкой до жесткой и властной женщины. Теперь последние кадры с «Ауденции» останутся в нашей памяти навсегда и войдут в историю.

Инна Чурикова последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.

Прощание с актрисой состоится 17 января в ее родном театре. Похоронят, как и просило руководство Ленкома, на Новодевичьем кладбище Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что режиссер Владимир Бортко жалеет, что больше не встретит Инну Чурикову.