«Тоже скучаю»: Джанабаева вышла на связь после скандала с участием ее мужа

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Альбина Джанабаева вышла на связь с поклонниками после скандала с участием мужа Меладзе

«Тоже скучаю»: Джанабаева вышла на связь после скандала с участием ее мужа

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Многие интернет-пользователи назвали странными слова жены оскандалившегося Валерия Меладзе. Не такого они ожидали объяснения действий артиста.

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева после долгого молчания и скандала с участием ее любимого в Дубае вышла на связь с поклонниками. В социальной сети она поздравила интернет-пользователей со Старым Новым годом и отметила, что очень скучает.

«Старый Новый Год. Я по вам тоже очень скучаю», — написала Джанабаева.

Обращение публика сочла более чем странным. Ведь в начале года артист во время корпоратива в ОАЭ вместе с одним из зрителей озвучил националистский лозунг в поддержку Украины. Поступок певца попал на видео, которое растиражировали в Telegram-каналах. Коллеги и другие россияне резко на него отреагировали. Ведь он продолжает тайно выступать в России на закрытых вечеринках. Чуть позже певец попытался оправдаться, заявив, что он не хочет кого-либо ненавидеть. Но публика не оценила таких слов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению Сергея Никоненко, следует поступить с Максимом Галкиным* после поддержки украинских националистов.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.

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