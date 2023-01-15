«Тоже скучаю»: Джанабаева вышла на связь после скандала с участием ее мужа

Многие интернет-пользователи назвали странными слова жены оскандалившегося Валерия Меладзе. Не такого они ожидали объяснения действий артиста.

Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева после долгого молчания и скандала с участием ее любимого в Дубае вышла на связь с поклонниками. В социальной сети она поздравила интернет-пользователей со Старым Новым годом и отметила, что очень скучает.

«Старый Новый Год. Я по вам тоже очень скучаю», — написала Джанабаева.

Обращение публика сочла более чем странным. Ведь в начале года артист во время корпоратива в ОАЭ вместе с одним из зрителей озвучил националистский лозунг в поддержку Украины. Поступок певца попал на видео, которое растиражировали в Telegram-каналах. Коллеги и другие россияне резко на него отреагировали. Ведь он продолжает тайно выступать в России на закрытых вечеринках. Чуть позже певец попытался оправдаться, заявив, что он не хочет кого-либо ненавидеть. Но публика не оценила таких слов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению Сергея Никоненко, следует поступить с Максимом Галкиным* после поддержки украинских националистов.

* — признан иностранным агентом на территории РФ.