Сравнили с Байденом: американская модель стала «Мисс Вселенной 2023»
Американка Габриэль победила на конкурсе «Мисс Вселенная 2023» в Новом Орлеане
Фото: Reuters / JONATHAN BACHMAN
Вместе с победой красавице досталась большая порция критики. Что не понравилось пользователям?
Корону «Мисс Вселенной» завоевала модель из США Р’Бонни Габриэль. Трансляция конкурса, который проходил в Новом Орлеане, велась на YouTube-канале мероприятия. Серебро получила представительница Доминиканской Республики Адреина Мартинес. Девушка победила на конкурсе красоты в своей стране в прошлом году.
А бронза досталась красавице из Венесуэлы Диане Сильве. После получения титула «Мисс Венесуэла 2022» девушку было решено отправить на международный конкурс. К слову, помимо победы Р’Бонни Габриэль досталась и большая порция критики от пользователей Twitter. В частности, ее походку сравнили с походкой американского президента Джо Байдена, а костюм, к котором она была, назвали «худшим костюмом на Хэллоуин».
Российская представительница Анна Линникова выбыла из конкурса, как и украинка Виктория Апанасенко. Линникова нашла положительные стороны.
«Зато многое поняла про конкурс и посетила Америку», — цитирует ее Woman.ru.
Также она призналась, что не вышла бы в полуфинал «Мисс Вселенная» без поклонников.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто устроил скандал на «Мисс Вселенная».
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