Украинская модель устроила скандал на «Мисс Вселенная»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 100

Украинка отказалась фотографироваться рядом с россиянкой на «Мисс Вселенная»

Украинская модель устроила скандал на «Мисс Вселенная»

Фото: Дирекция конкурса "Мисс Россия" / ТАСС

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Конкурсантка, представляющая Незалежную, при виде россиянки чуть ли не истерику закатила.

Виктория Апанасенко, представляющая на конкурсе «Мисс Вселенная» в США Украину, отказалась стоять рядом с россиянкой Анной Линниковой на совместной фотосессии. Еще немного и, кажется, первая закатила бы прямо на сцене истерику. Об этом сообщило украинское интернет-издание Obozrevatel.

«Россиянка попыталась встать рядом с конкурсанткой из Украины. <…> Та вовремя заметила приближение конкурентки. Ей удалось избежать скандала и неверного впечатления», — сказано в материале.

Как оказалось, украинка, увидев приближающуюся Линникову, схватилась за стоявшую рядом с ней конкурсантку, чтобы россиянке не было места встать рядом и ей его не уступили. А после Апанасенко повернулась к другой стоящей участнице — из Колумбии — и попросила ее поменяться с ней местами.

Это не первое негативное отношение к россиянке. Так, в прошлом году обладательница титула «Мисс Украина Вселенная — 2021» Анна Неплях и оргкомитет конкурса призвали организаторов «Мисс Вселенная» убрать россиянку от участия. Несмотря на это, Линниковой удалось 12 января пройти в полуфинал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто помог выйти в полуфинал «Мисс Вселенная» россиянке Анне Линниковой.

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