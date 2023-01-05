Любви возраст не помеха: Буланова рассказала о чувствах к молодому жениху

Татьяна Буланова получила предложение руки и сердца. Чем занимается ее новый избранник и как родственники отреагировали на новость о свадьбе, рассказывает программа Пятого канала «Светская хроника».

В жизни Татьяны Булановой произошло радостное событие. Возлюбленный артистки, бизнесмен Валерий Руднев, сделал ей предложение. Почему этот шаг стал для нее неожиданным и из-за чего певица боится строить планы на будущее и назначать дату свадьбы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я, честно говоря, когда выходила замуж за звезду футбола много лет назад, мне кажется, такого ажиотажа не было, вернее вообще не было», — признается знаменитость.

Мужчина надел на палец звезды роскошное кольцо стоимостью 660 тысяч рублей. Певица хотела сохранить это событие в тайне, но ее подруга выложила фото счастливой невесты в Интернет.

«Подруга меня сдала. Я вообще не хотела, чтобы кто-то знал раньше времени, но раз все уже узнали, отнекиваться не буду», — решила звезда эстрады.

Друзья и коллеги певицы разделяют ее радость и поздравляют ее с будущим торжеством.

«Это же шикарно, когда расцветает любовь. Молодой мужчина, новые отношения. Что можно пожелать? Счастья им и долгих лет совместной жизни!» — восторженно заявил композитор и продюсер Брендон Стоун.

«Для любви все возрасты покорны, как говорят. Самое главное, что люди нашли друг друга. В наше время это очень тяжело», — пожелала им счастья блогер Мария Погребняк.

Татьяна делится: уже и не ждала, что Валерий решится на этот шаг. Они вместе три года. А Буланова всегда придерживалась мнения: не позвал замуж через несколько месяцев — не позовет никогда.

«Ну, во-первых, мне до этого всегда делали предложение через короткое время. А тут прошел год, ну думаю, и ладно», — поделилась мыслями певица.

По словам Булановой, она вполне комфортно чувствовала себя и без штампа в паспорте. К тому же, мужчина смог найти общий язык с сыновьями певицы Никитой и Александром.

«С младшим сыном они в шахматы играют, а со старшим у них даже общие какие-то дела, поэтому так все хорошо. Тьфу, тьфу, тьфу», — скрестила пальцы на удачу артистка.

Возможно, секрет успеха их отношений в том, что Валерий всего на 5 лет старше Александра. Буланова признается: в самом начале отношений, она переживала, что возлюбленный младше ее на целых 19 лет. В голове прочно сидели стереотипы, которые было страшно рушить.

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«Мне казалось, что это неправильно, когда мужчина младше, тем более на много лет», — пояснила она.

Татьяна очень волновалась перед знакомством с родителями Валерия и гадала, примут ли они выбор сына. Ведь артистка сильно старше, с двумя взрослыми детьми, но потом оказалось, что все тревоги были напрасны.

«У него такой папа строгий, за правильный образ жизни, и мама замечательная, веселая и открытая. Я их обожаю», — признается Буланова.

Вскоре певица окончательно убедилась: возраст любви не помеха. Валерий окружил ее заботой и вниманием. Сопровождал в поездках, помогал прийти в себя после сложных съемок. А гастролей у Булановой, как известно, немало.

Режиссер и клипмейкер Александр Гонопольский сотрудничает с Булановой уже не первый год. И каждый раз придумывает для нее новые испытания.

«Каждый наш новый клип — это какой-то трюк у нас выходит. Например, сначала мы снимали в закрытой машине, а потом распилили ее, чтобы сделать кабриолет», — поделился он впечатлениями от съемок.

После такого стресса необходим качественный отдых. В этот момент на помощь Татьяне всегда приходил Валерий. Только рядом с ним она могла по-настоящему расслабиться и не думать о проблемах.

«Он меня обязательно встречает и провожает, даже когда я приезжаю в 6 утра», — вспомнила певица.

И когда Руднев все-таки попросил ее руки, в глубине души Татьяна Буланова ликовала.

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«Из моих всех свадеб это первое предложение, которое мне человек сделал красиво и с кольцом», — добавила артистка.

Дата бракосочетания пока неизвестна. Буланова предполагает, что это случится летом. Но строить планы заранее не хочет.

«Предложение мне сделали, а о свадьбе сейчас необязательно говорить, рано пока еще», — считает звезда эстрады.

Неясно также, будет ли это масштабный праздник или скромная церемония. Валерий женится впервые и мечтает о грандиозном торжестве. Для Татьяны же брак станет третьим. И устраивать пир на весь мир нет никакого желания. Она вспоминает, как свадьба с футболистом Владиславом Радимовым в свое время превратилась в реалити-шоу, где фотографов было больше, чем друзей.

«И все эти 80 человек сидят в один ряд с обеих сторон. И вокруг столько объективов камер», — вспоминает знаменитость.

Булановой и самой было некомфортно от столь пристального внимания, поэтому теперь она хочет сделать все по-другому. Она планирует не приглашать столько фотографов и сэкономить на наряде.

«У меня прошлое платье было очень дорогое и красивое, чисто свадебное, но, к сожалению, оно одноразовое», — объяснила она.

Но если возлюбленный попросит о шумной вечеринке и купит шикарное платье, Татьяна Буланова возражать не будет. Ведь артистка надеется, что свадьба станет для них обоих последней, а значит, надо сделать так, чтобы этот день запомнился на всю оставшуюся жизнь.