«Последний трек о тебе»: почему Агутина и Варум подозревают в разводе

Одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса много лет приписывают разрыв. Есть ли реальные проблемы?

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. За столько лет брака не раз возникали слухи о разладах и расставании пары, но до сих пор супруги опровергают любые из них, хотя продолжают провоцировать. Подробно об этом пишет StarHit.ru.

Сон в разных кроватях

Агутин и Варум поженились в 2000 году, а уже в 2005-м пресса начала их «разводить». Причиной стали откровения звездной пары о семейном быте — мол, спят они в разных кроватях.

«Мне нужно, чтобы было темно и холодно, как в гробу. Тогда я нормально высыпаюсь. Анжелика, мой цветочек, в таком морозе выдерживает в лучшем случае минут 15» — объяснил Агутин.

Но уже тогда у пары начались проблемы из-за пьяных выходок музыканта.

Измена в Юрмале

И вновь «развод» в 2011 году. Тогда в Юрмале папарацци сняли на камеру поцелуй нетрезвого Агутина с некой брюнеткой. Скандал поднялся нешуточный.

До развода и вправду чуть не дошло, но Варум простила супруга.

«Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся», — рассказывал Леонид.

Слухи про роман на «Голосе»

Новый скандал возник в 2018 году — Агутина подозревали в тайном романе со своей подопечной на шоу «Голос». В тот период Анжелика Варум добавила масла в огонь грустной публикацией в своем профиле со словами: «Ухожу навсегда, собираю пожитки».

«Последний трек о тебе»

Новая песня Леонида Агутина вызвала новую волну слухов, потому что он пел о расставании. Но музыкант опроверг все домыслы скептиков.

Ранее 5-tv.ru писал, кому посвятил песню о расставании Леонид Агутин.