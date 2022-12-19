За закрытой дверью: кому посвятил песню о расставании Леонид Агутин

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 3 130

Таролог Абравитова объяснила загадочную песню Агутина как послание возлюбленной

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; 5-tv.ru

Певцу нужны флирт и постоянное чувство влюбленности. Поэтому песню он посвятил не жене.

Леонид Агутин и Анжелика Варум не собираются расставаться, а таинственная песня артиста посвящена другой женщине. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала таролог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, в картах таро она не увидела разрыва между супругами. Однако Абравитова не стала спорить, что брак Варум и Агутина скорее похож на партнерство и дружбу, нежели на какую-либо симпатию.

«Уже несколько раз они расходились и сходились. Отношения радужными назвать нельзя никак, но в то же время я не увидела в раскладе таро, что они действительно расходятся. Их брак можно назвать условным, гостевым», — поделилась Марианна Абравитова.

Что касается таинственной строки из новой песни Леонида Агутина, в которой он «закрывает дверь» в отношениях — все это посвящено далеко не супруге. Агутину, как и многим артистам, нужны флирт, восхищение и постоянное чувство влюбленности. Поэтому песню он посвятил не жене, а другой даме, считает эксперт.

«Слова в песне Агутина относятся вовсе не к Варум. Его жизнь насыщенна и эмоциями, и поклонницами, и легким флиртом (а может, и нелегким). Его личная жизнь кипит. Артисту постоянно нужно быть влюбленным», — объяснила Абравитова и отметила, что громкого развода звездной пары мы в ближайшее время не увидим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Отар Кушаншвили с горечью отреагировал на слухи о разводе Агутина и Варум.

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